Sci alpino dominio svizzero nella discesa delle Finali di Coppa Europa Perathoner 4° davanti ad Abbruzzese

Nella discesa maschile delle Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino, gli atleti svizzeri hanno dominato la gara. Perathoner ha concluso in quarta posizione, davanti all’italiano Abbruzzese. La competizione si è svolta con diversi atleti che hanno cercato di conquistare il miglior tempo, evidenziando la presenza forte della squadra svizzera in questa disciplina.

Dominio svizzero assoluto nella discesa maschile valevole per le Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino. Sulla pista di Saalbach-Hinterglemm (Austria), infatti, i rosso-crociati hanno monopolizzato tutto il podio della gara e, complessivamente, hanno piazzato 7 rappresentanti nella top10. Gli unici due non elvetici sono italiani, i nostri Max Perathoner e Marco Abbruzzese. La discesa ha visto il successo di Sandro Manser con il tempo di 1:19.15 con un margine di vantaggio di appena 9 centesimi sul connazionale Lenz Haechler, sempre più primo ed in fuga nella classifica generale, quindi terzo Philipp Kaelin a 18 a completare il podio. Quarta posizione per il nostro Max Perathoner a 29 centesimi, con uno solo di vantaggio su Marco Abbruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, dominio svizzero nella discesa delle Finali di Coppa Europa. Perathoner 4° davanti ad Abbruzzese Articoli correlati Coppa Europa sci alpino, Abbruzzese sul podio a Pass Thurn: terzo nella discesa liberaIl 23enne ligure conquista il primo podio in carriera in discesa in Coppa Europa e sale al terzo posto nella classifica di specialità Marco... Leggi anche: Sci alpino, lo svizzero Miggiano vince in Coppa Europa a Verbier. Quinto Perathoner Approfondimenti e contenuti su Sci alpino dominio svizzero nella... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità; Odermatt, profumo di Coppa del Mondo; Bardonecchia e la Coppa del Mondo FIS di Telemark: Il tallone libero incanta la Fisi50; LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara cancellata causa maltempo. Le previsioni per domani. Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it Coppa del Mondo sci alpino: programma Finali Lillehammer 2026Programma Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: calendario gare tra Kvitfjell e Hafjell dal 19 al 25 marzo ... discoveryalps.it Finali di Coppa del Mondo: Florian Schieder, oggi 3° alle spalle di Hrobat e Alexander, partirà con il pettorale n° 6, tra Alliod e von Allmen, nell'ultimo test cronometrato sulla "Olympiabakken". Paris ha cominciato bene e domani sarà in pista per ottavo, poco pri - facebook.com facebook