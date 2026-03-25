Tommaso Saccardi non ha completato la prima manche dello slalom in Coppa Europa, perdendo così la possibilità di conquistare la coppa di specialità. La sua ultima vittoria risale a Zenhaeusern, ma in questa occasione è stato costretto a lasciare il passo ai concorrenti, che hanno guadagnato punti decisivi nella classifica generale. La competizione prosegue senza di lui in questa fase.

Sfuma il sogno di Tommaso Saccardi di conquista la coppa di slalom in Coppa Europa. L’azzurro è purtroppo uscito nella prima manche e ha lasciato così spazio ai suoi rivali per la sfera di cristallo. A trionfare nell’ultimo slalom della stagione è lo svizzero Ramon Zenhaeusern, ma a fare festa è soprattutto il francese Hugo Desgrippes, che termina al secondo posto a 49 centesimi, ma con questo risultato riesce a portarsi a casa la coppa di slalom. Sul podio ci sale anche l’austriaco Adrian Pertl (+0.90), che ha rimontato tredici posizioni. Quarto posto, invece, per il croato Tvrtko Ljutic (+1.05), che ha recuperato addirittura diciotto posizioni rispetto a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Saccardi esce e perde la coppa di slalom in Coppa Europa. Ultima vittoria a Zenhaeusern

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