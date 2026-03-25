Oggi si svolge a Hafjell, in Norvegia, l'ultima gara della stagione di sci alpino maschile, uno slalom valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione rappresenta l'ultima prova di un campionato in cui ancora non è stato assegnato il vincitore della coppa di specialità. La gara viene trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Siamo all’ultima gara della stagione e vige una situazione di incertezza assoluta per la Coppa di specialità. Non esiste scenario migliore per gli appassionati di una disciplina sportiva che assistere all’assegnazione di un titolo all’ultima gara e con tanti atleti in grado di contendersi il successo. Sarà un finale al cardiopalma da decidere sul filo dei centesimi quello che deciderà il vincitore della Coppa di slalom maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione! Incertezza per la coppa di specialità

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