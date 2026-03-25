Oggi si tiene a Lillehammer l'ultima gara della stagione di sci alpino maschile, uno slalom che assegnerà la coppa finale. La competizione è visibile in diretta streaming con aggiornamenti continui. I partecipanti sono già pronti con i pettorali di partenza, mentre alle 9 si svolge anche la gara di gigante femminile. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Siamo all’ultima gara della stagione e vige una situazione di incertezza assoluta per la Coppa di specialità. Non esiste scenario migliore per gli appassionati di una disciplina sportiva che assistere all’assegnazione di un titolo all’ultima gara e con tanti atleti in grado di contendersi il successo. Sarà un finale al cardiopalma da decidere sul filo dei centesimi quello che deciderà il vincitore della Coppa di slalom maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si assegna l’ultima coppa della stagione

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