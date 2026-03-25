Il segretario del principale partito di opposizione ha dichiarato che il partito è pronto a partecipare alle prossime elezioni politiche in qualsiasi momento. La sua affermazione si riferisce alla disponibilità del partito a scendere subito in campo, senza specificare una data precisa. La comunicazione è stata rilasciata nel corso di una conferenza stampa a Roma.

ROMA, 25 MAR – “Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma, risponde a chi chiede quando ci saranno le prossime elezioni politiche. (ANSA) (ASKANEWS) – Il Pd e il centrosinistra sono pronti ad andare al voto “in qualunque momento”. “In qualunque momento saranno (le elezioni, ndr) ci faremo trovare pronti”. Di sicuro, “il governo è in difficoltà, ci sono già conseguenze politiche dopo il referendum”. Elly Schlein intende unire le opposizioni continuando “come abbiamo fatto dal primo giorno del mio mandato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘pronti alle elezioni politiche in qualunque momento’

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