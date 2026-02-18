Referendum Schlein a La7 | Se vince il No non chiediamo le dimissioni di Meloni La batteremo alle prossime elezioni politiche

Elly Schlein ha affermato a La7 che, in caso di vittoria del No nel referendum, non chiederanno le dimissioni di Meloni, ma si batteranno alle urne politiche. La leader del Partito Democratico ha criticato la posizione di Meloni, Nordio e della maggioranza di governo, sostenendo che nascondono la verità sull’indipendenza dei magistrati. Schlein ha spiegato che questa indipendenza serve a proteggere i cittadini, soprattutto quelli senza potere o risorse per difendersi da ingiustizie o abusi. Durante l’intervista, ha anche parlato di come il risultato del referendum possa influenzare il futuro politico del Paese

" Meloni, Nordio e la maggioranza di governo non vogliono dire la verità, e cioè che l'indipendenza dei magistrati non serve ai magistrati, ma tutela i cittadini: quelli che non hanno da soli il potere o i soldi per far valere altrimenti le proprie ragioni, magari davanti anche ad un abuso di potere ". La segretaria del Pd, Elly Schlein, interviene a DiMartedì, su La7 e invita a votare No al referendum costituzionale sulla giustizia. La leader dem contesta l'impianto della riforma sostenuta dalla maggioranza e accusa il governo di voler alterare il bilanciamento tra i poteri previsto dalla Carta. Schlein: 'costruiremo l'alternativa, alle prossime elezioni vi batteremo'Elly Schlein ha affermato che il suo obiettivo è costruire un'alternativa politica solida, pronta a confrontarsi alle prossime elezioni. Sondaggi, chi vince le prossime elezioni politiche: la battaglia tra centrodestra e campo largoSecondo gli ultimi sondaggi, la sfida tra centrodestra e campo largo si mantiene equilibrata in vista delle elezioni politiche del 2027, a condizione che la legge elettorale rimanga invariata.