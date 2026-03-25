Il dibattito politico si anima con le dichiarazioni di una leader del centrosinistra, che ha affermato che il gruppo è pronto per le prossime elezioni e ha commentato il termine dell'epoca dei papà stranieri. Durante un evento pubblico, ha dichiarato che qualunque sia il momento in cui si svolgeranno le consultazioni, il partito sarà preparato a presentarsi alle urne.

“Quando saranno le prossime elezioni? Io posso rispondere questo, in qualunque momento saranno noi ci faremo trovare pronti”. Ne è convinta la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Ci sono delle difficoltà nel Governo, proprio poco fa siamo riusciti a calendarizzare per lunedì prossimo una mozione di sfiducia alla” ministra del Turismo Daniela” Santanchè. Ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum. Le dimissioni arrivate ieri di Delmastro e Bartolozzi sono comunque tardive. Ci lasciano il dubbio che in caso di un esito diverso, sarebbero rimasti al loro posto”, sottolinea la leader del Nazareno in un incontro alla Stampa estera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Centrosinistra, Schlein: “Pronti per le elezioni, finita epoca papi stranieri”

Articoli correlati

Referendum, lo scossone nel centrodestra e la spinta al centrosinistra: da Meloni a Schlein, verso le elezioni politiche. Cosa succede oraIl referendum incontrollabile, sfuggito di mano ben oltre il quesito tecnico, inaugura ufficialmente una nuova fase politica: gli equilibri...

Leggi anche: Motori accesi e cronometri pronti: le auto d'epoca in gara per la 'Destra e Sinistra Po'

Una selezione di notizie su Centrosinistra Schlein Pronti per le...

Temi più discussi: Campo largo: incredibile, a sinistra sono d’accordo su tutto (per ora); Centrosinistra, parte la sfida delle primarie. In campo Schlein e Conte. E spunta Ruffini; Conte e Schlein in campo per le primarie, Salis si sfila; Conte e Schlein all'unisono: pronti per le primarie.

Centrosinistra, Schlein: Pronti per le elezioni, finita l’epoca dei papi stranieriQuando saranno le prossime elezioni? Io posso rispondere questo, in qualunque momento saranno noi ci faremo trovare pronti. Ne è convinta la segretaria del ... lapresse.it

Dopo il referendum Schlein ha le idee chiare: Elezioni anticipate? Noi pronti in qualsiasi momento, esecutivo in difficoltàCi sono evidenti difficoltà nel Governo, pochi minuti fa siamo riusciti a far calendarizzare la mozione di sfiducia per la ministra Santanchè per lunedì, e quindi sarà votata mercoledi. Ci sono già c ... dire.it

Pier Luigi Bersani interviene sul tema della leadership nel centrosinistra, sottolineando che il modello del centrodestra, basato su un capo forte, non si adatta al campo largo. #La7 #Ottoemezzo #Referendum #Campolargo #Bersani x.com

A sinistra è già battaglia su chi guiderà il centrosinistra alle politiche. Altro che coalizione unita... - facebook.com facebook