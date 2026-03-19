Sì o No lo speciale di Mentana con Meloni e Schlein sul Referendum

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare sul Referendum sulla Giustizia. Lo speciale di Mentana con Meloni e Schlein, trasmesso in questi giorni, ha attirato l’attenzione su un tema che riguarda direttamente la partecipazione elettorale e le posizioni politiche dei protagonisti. La decisione di andare o meno al voto sarà presa nelle urne in questa occasione.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono attesi alle urne per votare il Referendum sulla Giustizia. E venerdì Enrico Mentana torna in prima serata su La7 con uno speciale confezionato ad hoc. “ Sì o No ” vedrà finalmente confrontarsi sul quesito referendario i principali esponenti della politica italiana. Sono attese da Mentana la Premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Una dopo l’altra – questo non è un bene, perchè a noi mancano i confronti diretti – Meloni e Schlein entreranno in studio per esporre, rispettivamente, le loro ragioni del sì e del no al Referendum, che in quanto confermativo non prevede alcun tipo di quorum. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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