Referendum Schlein contro Meloni | Riforma Nordio è antipasto del premierato

La segretaria del Partito Democratico ha espresso forti critiche alla riforma Nordio, definendola come un'anticipazione del premierato. Nel corso di un'intervista pubblicata sulla rivista online Rinascita, ha sottolineato che la proposta rappresenta un passo in quella direzione. La stessa ha anche commentato il referendum, confrontandosi con il presidente del Consiglio, senza entrare in dettagli sulle motivazioni.

“In mezzo a una nuovaguerra illegale voluta da Trump e Netanyahu, le cui conseguenze economiche già pesano sulle tasche degli italiani per l’impennata dei prezzi di energia e carburanti, anziché accogliere la nostra proposta sulle accise mobili, i canali social dellapresidente del Consigliosembrano unarivista di cronaca giudiziaria: non perde occasione perstrumentalizzarefatti di attualità perattaccare i giudici“. È duraElly Schlein, segretaria del Partito democratico che, a pochi giorni dal voto sulreferendum sulla Giustiziadenuncia lapoliticizzazionedella riforma Nordio ad opera del premierGiorgia Meloni. Schlein parla in un’intervista fiume alla rivista on lineRinascita, sottolineando che ladelegittimazionedella magistratura, un potere dello Stato,mina la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Schlein contro Meloni: “Riforma Nordio è antipasto del premierato” Articoli correlati Schlein front woman contro la riforma Nordio per dimostrare a tutti che è lei l’anti MeloniSe vincerà il No, allora la segretaria del Pd sarà la protagonista di quel successo. Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Oggi il referendum sulla Giustizia è diventato “un sì o un no a Giorgia Meloni”, sostiene l'ideologo dem. Tutti gli aggiornamenti su Riforma Nordio Temi più discussi: Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; Referendum, l’affondo di Schlein: Vogliono decidere chi può fare il giudice; Schlein sfida Meloni: sul referendum la resa dei conti; Blog | Ero deciso a votare Sì poi un incubo rosso mi ha convito a non rischiare: No alla riforma Nordio!. Referendum, Schlein a Napoli chiama gli indecisi: «Difendiamo i magistrati»«Noi voteremo convintamente No a questa riforma costituzionale. Ma noi siamo qui per fare campagna fuori da questa sala, per cui vi chiedo ogni sforzo. Ce la giochiamo ... ilmattino.it Referendum, l’affondo di Schlein: Vogliono decidere chi può fare il giudiceLa segretaria dem parla della consultazione del 22-23 in un comizio a Venezia: Hanno sete di potere, sete di controllo ... repubblica.it "LE DONNE DICONO NO": Pd Foggia e pm della Procura di Foggia per il no alla riforma Nordio - facebook.com facebook Tre ex prefetti di Venezia processati e assolti: “Sì alla riforma Nordio”. Ma il loro caso non c’entra con il referendum. Di Giuseppe Pietrobelli x.com