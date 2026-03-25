Dopo il risultato del referendum, due membri del governo si sono dimessi: uno ha lasciato il suo incarico, l'altro ha annunciato le proprie dimissioni. La premier ha accettato le dimissioni di uno dei due, mentre l’altro ha confermato la decisione di lasciare il ruolo. Intanto, si è aperto un confronto acceso con un’altra ministra, senza che siano ancora state ufficializzate decisioni definitive.

La premier Giorgia Meloni ottiene il passo indietro di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, ma si apre il braccio di ferro con Daniela Santanchè. Il governo è scosso da un vero e proprio terremoto politico all’indomani del referendum, con effetti immediati ai vertici del Ministero della Giustizia. A rassegnare le dimissioni sono il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, entrambi dopo un confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La decisione arriva nel pieno delle tensioni seguite all’esito della consultazione popolare e segna un passaggio politico delicato per l’esecutivo. In una nota ufficiale, Meloni ha espresso apprezzamento per il “ senso di responsabilità” dimostrato dai due esponenti dimissionari, ringraziandoli per il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terremoto nel governo dopo il referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, scontro su Santanchè

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