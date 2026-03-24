Giustizia Schlein Dimissioni tardive Delmastro e Bartolozzi capri espiatori

La leader di un partito di opposizione ha commentato le recenti dimissioni di due esponenti politici, ritenendole tardive e attribuendole alla pressione della presidente del Consiglio. Secondo la stessa, le dimissioni avrebbero dovuto essere già richieste prima e i due politici sarebbero stati utilizzati come capri espiatori in una situazione che, a suo avviso, riguarda una sconfitta della premier.

ROMA (ITALPRESS) – Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi “ sono tardive perchè avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio: sembra che siano capri espiatori facili di una sconfitta che è tutta di Giorgia Meloni “. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a “Di Martedì” in onda questa sera su La7. Quanto è grave il caso Delmastro? “E’ gravissimo e penso che dobbiamo continuare a seguirne gli sviluppi perchè non è credibile che un sottosegretario alla Giustizia fondi una società con la figlia di una persona già indagata e poi condannata per mafia per essere prestanome del clan Senese” senza saperlo. “Quindi è gravissimo e sono dimissioni che arrivano tardive perchè subito Meloni avrebbe dovuto pretenderle”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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