Centrosinistra OrlandoPd | Schlein leader naturale alleanza Salis a disposizione campo largo

Nell'ultima assemblea del Pd, Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale. Orlando ha indicato Schlein come leader naturale di un'alleanza di centrosinistra, mentre Salis si pone a disposizione per un campo largo. Questi sviluppi segnano un momento di consolidamento e collaborazione all’interno del panorama politico italiano, con l’obiettivo di rafforzare le prospettive del centro-sinistra.

Roma, 2 gen. (askanews) – “Nell’ultima assemblea la segretaria nazionale del Pd Schlein ha annunciato un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale, come in diversi auspicavamo. Credo sia una grande occasione per trasformare alcune idee in un progetto di governo, e la coalizione in progetto politico vero. Mi pare che sia naturale che il leader del Pd sia anche il leader della coalizione. E non solo per una ragione numerica, ma soprattutto per il ruolo politico del nostro partito che è l’unico che parla con tutti e che si è ritagliato il ruolo di cerniera, tenendo insieme in maniera unitaria la coalizione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

