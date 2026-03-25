Un nuovo episodio di inquinamento è stato segnalato nel torrente Carapelle, nel territorio di Carapelle, nel Foggiano. La presenza di schiuma bianca e rifiuti nel canale del Consorzio di Bonifica che si immette nel torrente ha suscitato denunce da parte della comunità locale. La situazione viene descritta come un grave e persistente stato di inquinamento, già oggetto di precedenti segnalazioni alle autorità competenti.

A denunciare lo stato dell'arte e a chiedere, per la terza volta, “un intervento urgente” è il 69enne Antonio Di Tuccio: “La situazione continua a peggiorare giorno dopo giorno" “Grave e persistente stato di inquinamento” nel territorio comunale di Carapelle, nel Foggiano. Più precisamente, il riferimento è al “canale del Consorzio di Bonifica che confluisce nel torrente Carapelle”, già più volte denunciato su queste pagine e segnalato alle autorità competenti per gli interventi del caso. Ma, a distanza di tempo, nulla sembra essere cambiato. E il pericolo ambientale è sempre lì, nel fluire lento dell'acqua, nel torrente che attraversa il comune dei Cinque Reali Siti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Schiuma bianca e rifiuti nel torrente Carapelle, ennesima denuncia: "Si metta fine al disastro ambientale”

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