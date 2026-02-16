Imperia | Rifiuti tossici nel torrente Ciappa-Montegrazie due anni di denunce senza rimozione e rischio ambientale

A Imperia, i rifiuti tossici nel torrente tra Ciappa e Montegrazie sono stati segnalati da due anni, ma nessuno ha ancora rimosso i rifiuti e il rischio per l’ambiente rimane. La presenza di sostanze pericolose preoccupa i residenti, che chiedono interventi immediati. Un’area naturale vicino al corso d’acqua si è deteriorata a causa di questa situazione non risolta.

Imperia: L’ombra dei rifiuti tossici sul torrente tra Ciappa e Montegrazie, una denuncia che resta senza risposta. Imperia è al centro di una crescente preoccupazione ambientale. Un’area naturale di pregio, tra le località di Ciappa e Montegrazie, è diventata una discarica a cielo aperto, con taniche di plastica abbandonate da oltre due anni che minacciano di contaminare il torrente e l’ecosistema circostante. La segnalazione di un residente ha riacceso i riflettori su una situazione di degrado che, nonostante le denunce, resta irrisolta. Un allarme ignorato: la cronaca di una segnalazione. La quiete dell’entroterra imperiese, un tempo meta di escursionisti e amanti della natura, è turbata da un problema che si ripete con inquietante frequenza: l’abbandono indiscriminato di rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo oltre 27 anni, iniziano le operazioni di rimozione dei rifiuti altamente tossici a Fiesse, in provincia di Brescia.

