Montagna di schiuma bianca nel Serio l’allarme dei pescatori Nei giorni scorsi acqua rossa

L’allarme dei pescatori scuote il Serio. Giovedì 12 febbraio, una massa enorme di schiuma bianca invade il corso d’acqua a Nembro, creando un’immagine surreale. La schiuma si spinge verso valle, toccando anche Ranica, Scanzorosciate e Pedrengo. Nei giorni precedenti, l’acqua aveva assunto una tinta rossa, segnale di un possibile inquinamento. La massa di schiuma, alta diversi centimetri, si muove lenta ma incessante lungo le acque del fiume. I pescatori temono danni agli ecosistemi e si chiedono cosa abbia causato questa nuova emergenza. La

Allarme ambientale sul fiume Serio. Giovedì 12 febbraio una consistente quantità di schiuma bianca è comparsa nel tratto del fiume all’altezza di Nembro, per poi estendersi verso valle fino ai territori di Ranica, Scanzorosciate e Pedrengo. Le immagini diffuse mostrano ammassi di schiuma galleggiare sull’acqua, visibili chiaramente dalla riva. A denunciare l’episodio è stata Fipsas Bergamo, che ha chiesto un intervento deciso delle autorità per tutelare l’ecosistema fluviale e individuare eventuali responsabilità. L’associazione ha espresso forte preoccupazione per le possibili conseguenze sull’ittiofauna, ricordando l’impegno dei volontari negli incubatoi e nelle attività di ripopolamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

