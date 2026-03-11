Barzana schianto frontale tra due auto | ferite una donna di 66 anni e una ragazza di 19

Nella serata di martedì 10 marzo, in via Alessandro Manzoni a Barzana, si è verificato un incidente frontale tra due auto che ha coinvolto una donna di 66 anni e una ragazza di 19. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle due ferite. Le condizioni delle due donne non sono state ancora rese note.

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella serata di martedì 10 marzo in via Alessandro Manzoni a Barzana. L'allarme è scattato poco dopo le 23, quando due auto, una Peugeot 206 e una Volkswagen Golf, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto in pochi minuti sono giunti i carabinieri della compagnia di Zogno, insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso, due ambulanze e un'auto medica: a bordo delle vetture una ragazza di 19 anni e una donna di 66, ma le operazioni non sono state semplici per via delle condizioni in particolare della Peugeot, praticamente distrutta nella parte anteriore.