Il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente una mozione di sfiducia nei confronti di un membro del governo. La documentazione è stata consegnata presso il Ministero competente, in attesa di eventuali procedure successive. La richiesta è stata comunicata pubblicamente attraverso fonti ufficiali del partito, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni specifiche.

“Abbiamo depositato la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè e ne chiediamo la calendarizzazione urgente. Siamo stati i primi a farlo due anni fa, quando esplosero gli scandali che la riguardavano mentre Giorgia Meloni continuava incredibilmente a difenderla. Serviva evidentemente la sconfitta clamorosa al referendum per scaricare Santanchè. Chiediamo a Fratelli d’Italia e alla maggioranza di essere conseguenti, dando dare seguito a ciò che la stessa Meloni, con ritardo mostruoso, chiede. Santanchè deve lasciare la poltrona. Subito”. Così il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini. Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori da scuola nel Bergamasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Movimento 5 Stelle: “Depositata mozione di sfiducia contro Santanchè”, che intanto è arrivata al Ministero

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