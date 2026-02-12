Mobilità ad Avellino Iandolo APP scrive alla Commissaria

Francesco Iandolo, di APP – Avellino Prende Parte, ha scritto una lettera aperta alla Commissaria prefettizia. Nella missiva, chiede di intervenire subito sul problema della mobilità nella città. Iandolo definisce la situazione un'emergenza strutturale e invita le autorità a trovare soluzioni concrete. La questione si fa sempre più urgente, perché il disagio dei cittadini cresce di giorno in giorno.

Francesco Iandolo, di APP – Avellino Prende Parte, ha inviato una lettera aperta alla Commissaria prefettizia per richiamare l'attenzione sullo stato della mobilità ad Avellino, definita senza mezzi termini una emergenza strutturale. Al centro della missiva non ci sono solo le grandi opere o i nodi infrastrutturali storici, ma una questione definita "minima", e proprio per questo non più rinviabile: la revisione delle fermate e la messa in funzione delle paline del trasporto pubblico locale. «La mobilità sostenibile – scrive Iandolo – non è uno slogan, ma la possibilità concreta, semplice e dignitosa di utilizzare il trasporto pubblico.

Francesco Iandolo di APP scrive alla Commissaria prefettizia di Avellino.

Legambiente Campania organizza un flashmob e un sit-in ad Avellino per sensibilizzare sull'importanza della mobilità sostenibile e richiamare l’attenzione sulla riattivazione della linea ferroviaria locale, evidenziando il ruolo del trasporto ferroviario come elemento chiave per una mobilità più ecologica e accessibile nella regione.

