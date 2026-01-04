Avellino torna Chi ha rapito la Befana? per la seconda edizione

Il 6 gennaio 2026, alle 19.30, il Centro Pastorale Parrocchiale di Avellino in Piazza Duomo ospiterà la seconda edizione di “Chi ha rapito la Befana?”. L’evento, dedicato a bambini e famiglie, si svolge in occasione dell’Epifania, offrendo un momento di incontro e divertimento nel rispetto delle tradizioni. Un’occasione per vivere insieme questa festività in modo semplice e condiviso.

Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 19.30, il Centro Pastorale Parrocchiale di Avellino, in Piazza Duomo, ospiterà la seconda edizione di "Chi ha rapito la Befana?", l'evento dedicato ai bambini e alle famiglie in occasione dell'Epifania.Organizzata dalla Comunità parrocchiale della Chiesa.

