Avellino torna Chi ha rapito la Befana? per la seconda edizione

Da avellinotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 2026, alle 19.30, il Centro Pastorale Parrocchiale di Avellino in Piazza Duomo ospiterà la seconda edizione di “Chi ha rapito la Befana?”. L’evento, dedicato a bambini e famiglie, si svolge in occasione dell’Epifania, offrendo un momento di incontro e divertimento nel rispetto delle tradizioni. Un’occasione per vivere insieme questa festività in modo semplice e condiviso.

Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 19.30, il Centro Pastorale Parrocchiale di Avellino, in Piazza Duomo, ospiterà la seconda edizione di “Chi ha rapito la Befana?”, l’evento dedicato ai bambini e alle famiglie in occasione dell’Epifania.Organizzata dalla Comunità parrocchiale della Chiesa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

avellino torna chi ha rapito la befana per la seconda edizione

© Avellinotoday.it - Avellino, torna “Chi ha rapito la Befana?” per la seconda edizione

Leggi anche: Torna la seconda edizione di Fundraising Experience

Leggi anche: The Diplomat – Stagione 3: la spiegazione del finale: chi ha rapito Poseidon?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Avellino, torna “Chi ha rapito la Befana?” per la seconda edizione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.