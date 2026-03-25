Scatta la rappresaglia della casta togata contro i colleghi del sì

Nelle aule di giustizia si registra una reazione da parte di alcuni giudici e avvocati favorevoli al Sì, che festeggiano con bottiglie di spumante e canti come Bella Ciao. In risposta, ci sono tensioni con i colleghi che avevano sostenuto il No, mentre si verificano atteggiamenti e dichiarazioni che sembrano mirare a consolidare il proprio punto di vista. La situazione si fa sempre più tesa tra le diverse fazioni all’interno del mondo giudiziario.

Tra bottiglie di spumante che continuano ad essere stappate e Bella Ciao che continua a risuonare nei palazzi di giustizia, le toghe del Sì cercano di passare all'incasso e capitalizzare la vittoria ai danni dei colleghi magistrati e avvocati che hanno sostenuto il No. C'è aria di resa dei conti. E c'è chi non lo nasconde neppure. Come se chiedere la testa (metaforicamente parlando) degli avversari referendari sia una cosa normale. Ma ormai nella giustizia italiana si è ampiamente passato il segno. Ad infiammare lo scontro sono le parole del magistrato milanese Luca Poniz, ex presidente dell'Anm, che attacca frontalmente gli avvocati per il Sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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