Iran la lettera all’Onu prima della guerra | Le basi di chi ci attaccherà saranno obiettivo legittimo Ma Trump si disse sorpreso della rappresaglia

L’Iran ha inviato una lettera all’Onu in cui afferma che le basi di eventuali aggressori saranno considerate obiettivi legittimi. Prima di questa comunicazione, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere stato “sorpreso” dalla rappresaglia irachena. L’Iran, inoltre, ha ribadito di non voler creare tensioni o guerre e di non cercare conflitti a livello internazionale.

“La Repubblica Islamica dell’ Iran ha ripetutamente affermato ai massimi livelli di non cercare né tensioni né guerre e di non volerle iniziare. Tuttavia, nel caso in cui fosse soggetta ad aggressione militare, l’Iran risponderà in modo deciso e proporzionato, esercitando il suo diritto intrinseco all’autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. In tali circostanze, tutte le basi, le strutture e le risorse della forza ostile nella regione costituirebbero obiettivi legittimi nel contesto della risposta difensiva dell’Iran. Gli Stati Uniti si assumerebbero la piena e diretta responsabilità di eventuali conseguenze imprevedibili e incontrollate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, la lettera all’Onu prima della guerra: “Le basi di chi ci attaccherà saranno obiettivo legittimo”. Ma Trump si disse “sorpreso” della rappresaglia Articoli correlati Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoonRoma, 13 gennaio 2025 – Il presidente americano, Donald Trump, minaccia l’intervento armato in Iran. Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà”Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: scongiurato attacco imminente degli USA e riaperto lo spazio aereo di Teheran, ma la tensione... Tutto quello che riguarda Iran la lettera all'Onu prima della... Temi più discussi: Lanthimos tra i firmatari di una lettera contro la guerra in Iran; Iran: Trump avverte la Nato, 'futuro negativo'; Crisi in Iran ed energia, Agrusti invia una seconda lettera rossa; Una lettera contro la guerra in Iran: il panorama culturale si unisce. LETTERA/ Attacco all’Iran e diritti umani, fino a dove può spingersi l’ingerenza umanitaria?L’attacco all’Iran ripropone il tema delle violazioni del diritto internazionale. Ma non c’è un’unica scuola di pensiero. Prevalgono i diritti della persona ... ilsussidiario.net La lettera/ Il nostro sostegno al popolo iranianoLa Cisl oggi sarà in presidio a Roma davanti all’ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran. Un’iniziativa non solo simbolica ma politica, perché vedrà la presenza dell’intero Consiglio Generale ... ilmessaggero.it #ottoemezzo Caracciolo: “La guerra rafforza chi in Iran vuole la bomba, ma con Trump è difficile trattare” x.com #Iran Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Katz che il potente Segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell'attacco notturno a Teheran. Era considerato l'uomo più influe - facebook.com facebook