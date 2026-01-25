La questione della supercasta togata solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e l’equità nel sistema giudiziario. In questa introduzione, analizziamo le ragioni di un sì, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra istituzioni e cittadini. Leggete la storia di oggi, tra toghe e polizze, e valutate con attenzione se sia giunto il momento di chiedere un cambiamento concreto e condiviso.

Ci dovrà pur essere un limite a un certo punto. Leggete la storia di copertina di oggi, tra toghe e polizze, e giudicate se non sia davvero arrivato il momento di ribellarsi. Una ribellione gentile: è sufficiente recarsi alle urne del 22-23 marzo e votare sì al referendum. Leggendo Il Tempo di oggi, scoprirete che non si tratta solo di spazzar via le correnti del Csm (grazie al sorteggio che finalmente le mette fuori causa, e che un tempo piaceva anche al dottor Gratteri e agli attuali cantori del No). Non si tratta neppure solo (altro risultato storico) di ridare forza al Gip, oggi prigioniero dell'accusa, alle cui richieste attualmente non è quasi mai capace di opporsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le ragioni di un sì contro la supercasta togata

SESSO & TOGHE. La supercasta si assolve: il magistrato può scrivere post sessistiLa trasparenza è un principio fondamentale per il funzionamento delle istituzioni, ma può essere compromessa in contesti delicati come quello giudiziario.

La riforma della giustizia e le ragioni democratiche del sì. Il commento di IppolitoIl referendum costituzionale della primavera 2026 rappresenta un momento importante nel percorso di riforma del sistema giudiziario italiano.

