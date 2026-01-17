Lavori al ponte si procede con la demolizione | struttura chiusa cambia la viabilità

A partire da lunedì 19, sarà avviata la demolizione dell’impalcato centrale del ponte di Volano sulla Sp54. La struttura sarà temporaneamente chiusa e la viabilità sarà modificata per consentire i lavori. Si raccomanda di seguire le indicazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante le operazioni di demolizione.

Lunedì 19 prendono il via le operazioni per la demolizione dell'impalcato centrale del ponte di Volano lungo la Sp54. La Provincia nel frattempo ha informato i sindaci dei Comuni di Codigoro, Comacchio e Goro, con una lettera (inviata lo scorso 14 gennaio). Per ragioni di sicurezza durante.

