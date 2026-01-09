Maxi sequestro da milioni imprenditore sotto scacco | beni e società nel mirino della Finanza

Recentemente, la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni per milioni di euro, coinvolgendo un imprenditore e le sue aziende. L’operazione si inserisce in un'indagine volta a contrastare pratiche illecite, concentrandosi su patrimoni sospetti e attività finanziarie. Questa attività dimostra l’impegno delle autorità nel monitorare e contrastare eventuali irregolarità nel settore imprenditoriale, garantendo maggiore trasparenza e legalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Beni per milioni di euro sequestrati ed ex imprese finite sotto la lente degli investigatori. È questo l'esito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Napoli, che ha dato esecuzione a un decreto di confisca nei confronti di Giovanni Citarella, imprenditore nocerino, già coinvolto in procedimenti giudiziari per gravi reati. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione, riguarda partecipazioni societarie e complessi aziendali per un valore stimato in circa 13 milioni di euro. La confisca arriva al termine di un lungo iter giudiziario e segue precedenti sequestri, tra cui quello relativo a infrastrutture stradali per circa 7 milioni di euro, divenuti definitivi dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.

