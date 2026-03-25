satanello e la zarina vittime del no e di se stessi

In un episodio che coinvolge figure pubbliche e decisioni legali, due persone sono state coinvolte in una vicenda caratterizzata dal rifiuto e dalla conseguente conseguenza. La narrazione si concentra su un confronto tra le parti, senza elementi di azione o drammi epici, ma evidenziando le conseguenze di un deciso rifiuto e le implicazioni personali di questa scelta.

Fine pena Terremoto in via Arenula. La paura delle indagini e di altre rivelazioni sul caso della Bisteccheria è stata decisiva per lui. Per lei fatale l’uscita sul «plotone». Resta l’incognita del caso Almasri. Una caduta che viene da lontano: la decapitazione del ministero è un avviso anche per il Guardasigilli Fine pena Terremoto in via Arenula. La paura delle indagini e di altre rivelazioni sul caso della Bisteccheria è stata decisiva per lui. Per lei fatale l’uscita sul «plotone». Resta l’incognita del caso Almasri. Una caduta che viene da lontano: la decapitazione del ministero è un avviso anche per il Guardasigilli Un attimo, meriti una spiegazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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