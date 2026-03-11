Secondo la Cna, se la guerra dovesse continuare, si rischierebbero gli stessi effetti della pandemia di Covid-19. Un altro scenario di crisi si presenta anche in Europa, con un conflitto aperto tra Stati Uniti e Israele. La situazione attuale porta a considerare possibili ripercussioni economiche e sociali, mentre le tensioni internazionali aumentano e si diffondono nel continente.

Un altro spettro si aggira per l’Europa, e non solo. "Il nuovo conflitto scoppiato tra Usa, Israele e Iran nel Golfo Persico e rapidamente allargatosi a tutto il Medio Oriente, sta già producendo conseguenze economiche su larga scala potenzialmente equiparabili a quelle causate nel 2020 dalla pandemia da Covid". A prospettare il rischio campale per le imprese e per il sistema Paese è il presidente di CNA Umbria, Michele Carloni. "Siamo di fronte all’ennesimo choc da fronteggiare. Dopo quello innescato dalla pandemia, con un’onda lunga durata almeno due anni, e dopo quello successivo all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna: "Se la guerra dovesse proseguire rischieremmo gli stessi effetti del covid"

Articoli correlati

Guerra in Iran, ipotesi di aumenti per bollette, alimentari e carburanti. Cna: "Effetti negativi modello Covid"Per le imprese i potenziali rischi sono tanti in particolare meno esportazione e difficoltà nel reperire liquidità a prezzi abbordabili dalle banche.

Leggi anche: Iran, Vannacci: “È una guerra a tutti gli effetti, se richiamassero i riservisti obbedisco”

Aggiornamenti e notizie su Cna Se la guerra dovesse proseguire...

Temi più discussi: Cna: Se la guerra dovesse proseguire rischieremmo gli stessi effetti del covid; Guerra nel golfo: No speculazioni sulle imprese; Guerra e rincari, CNA Mandamento di Treviso: Gas salito del 36%, tacciano le armi; Guerra in Iran. L'allarme di Cna Fita Ravenna: Stangata gasolio per i tir, fino a 2400 euro in più.

Cna-Fita, per la guerra 2400 euro di carburante in più per un TirIl conflitto in Iran sta scatenando un'ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell'autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Pa ... ansa.it

In Sicilia il carburante più caro d’Italia. Cna: «Tra guerra in Iran e crisi alla raffineria di Priolo»Non solo la guerra. Dietro i rincari del carburante in Sicilia c'è una distorsione tutta isolana. La denuncia della Cna Fita Sicilia. meridionews.it

Il 26 marzo si terrà l’evento organizzato da CNA Installazione Impianti nazionale sul tema “Pompe di Calore in condizioni estreme – come gestirle. Casi concreti, criticità operative e nuove regole europee”, a cui sarà possibile partecipare sia in presenza sia on - facebook.com facebook

Sei pronto a far crescere la tua attività in tutto il mondo Vuoi saperne di più EEN Europa een.ec.europa.eu EEN Italia een-italia.eu Oppure contattaci: [email protected] #EEN #EENCanHelp #lafinestrasulleuropa @EEN_EU @EEN_Italia x.com