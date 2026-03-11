Cna | Se la guerra dovesse proseguire rischieremmo gli stessi effetti del covid

Secondo la Cna, se la guerra dovesse continuare, si rischierebbero gli stessi effetti della pandemia di Covid-19. Un altro scenario di crisi si presenta anche in Europa, con un conflitto aperto tra Stati Uniti e Israele. La situazione attuale porta a considerare possibili ripercussioni economiche e sociali, mentre le tensioni internazionali aumentano e si diffondono nel continente.

Un altro spettro si aggira per l'Europa, e non solo. "Il nuovo conflitto scoppiato tra Usa, Israele e Iran nel Golfo Persico e rapidamente allargatosi a tutto il Medio Oriente, sta già producendo conseguenze economiche su larga scala potenzialmente equiparabili a quelle causate nel 2020 dalla pandemia da Covid". A prospettare il rischio campale per le imprese e per il sistema Paese è il presidente di CNA Umbria, Michele Carloni. "Siamo di fronte all'ennesimo choc da fronteggiare. Dopo quello innescato dalla pandemia, con un'onda lunga durata almeno due anni, e dopo quello successivo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022,...

