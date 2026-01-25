Secondo un’analisi sociologica, un eccessivo isolamento può complicare le relazioni interpersonali. A Milano, oltre settantamila persone over 75 vivono da sole e senza supporto familiare o amicale, evidenziando una realtà che richiede attenzione. Questi dati sottolineano l’importanza di programmi e iniziative volte a favorire l’inclusione sociale e il sostegno alle persone anziane in condizione di isolamento.

In città più di settantamila persone over 75 sole affrontano la quotidianità senza nessun tipo di sostegno famigliare o amicale, dicono i dati del servizio di Statistica del Comune di Milano. "La condizione degli anziani, da tempo, è caratterizzata da una dimensione di isolamento, in particolare nei contesti urbani. Se, negli ambienti più rurali, idealmente, rimane un legame più stretto con il resto della famiglia, perché si abita più in prossimità e, magari, ci si occupa delle stesse cose, in città come la nostra questo diventa molto più complesso". A parlare è David Benassi, professore di Sociologia economica all’università di Milano Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’analisi del sociologo: "Stare troppo con se stessi rende difficili le relazioni"

