Sardegna si lancia con il paracadute e perde il controllo durante l'atterraggio morto Simone Bacchiega

Un uomo di 51 anni ha perso la vita in Sardegna dopo aver perso il controllo del paracadute durante l'atterraggio. L’incidente è avvenuto nel corso di un salto con il paracadute, senza altre persone coinvolte, e sono intervenuti i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Simone Bacchiega, 51 anni, è morto dopo aver perso il controllo del paracadute con il quale si era lanciato. L'uomo si trovava in Sardegna per dedicarsi al suo sport preferito ed era originario di Cremona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Perde il controllo dell’auto con un amico: morto sul colpo il 24enne David Simone, grave il passeggero Precipita con il paracadute in Sardegna: morto 51enne di CremonaCremona, 25 marzo 2026 – È un 51enne di Cremona, Simone Bacchiega, il paracadutista che è deceduto oggi a Serdiana, nel sud Sardegna, al campo volo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Simone Bacchiega Temi più discussi: Precipita col paracadute in Sardegna: muore sul colpo il cremonese Simone Bacchiega; Chiudono i Magazzini Cicalò di Nuoro, l’addio dopo 64 anni di attività – La storia; Spese mediche: incontro alla Fondazione Busi con l'Agenzia delle Entrate; Tempio, ritrovati due preziosi sigilli vescovili dell’Ottocento. Precipita col paracadute in Sardegna: muore sul colpo il cremonese Simone BacchiegaUn paracadutista cremonese, Simone Bacchiega, è deceduto questa mattina precipitando durante una virata a circa 40 metri dal suolo ... cremonaoggi.it Precipita con il paracadute in Sardegna: morto 51enne di CremonaL’incidente è avvenuto al campo volo in località Is Paulis. La vittima, Simone Bacchiega, aveva all'attivo centinaia di lanci: avrebbe perso il controllo della vela durante una manovra di virata. Inut ... ilgiorno.it Paracadutismo e boxe: le due grandi passioni di Simone Bacchiega, morto dopo il lancio da quattromila metri - Il ritratto Il 51enne di Cremona era arrivato nell’isola per provare una nuova vela - facebook.com facebook Tragedia a Serdiana: muore il paracadutista cremonese Simone Bacchiega x.com