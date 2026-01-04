Perde il controllo dell'auto con un amico | morto sul colpo il 24enne David Simone grave il passeggero
Nella notte, un incidente stradale ha provocato la morte di David Simone, 24 anni, nel Leccese. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto mentre era con un amico di 21 anni, rimasto gravemente ferito. L’incidente ha causato notevole dolore nella comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona.
È morto sul colpo David Simone, 24enne del Leccese. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto durante la notte mentre viaggiava con un amico 21enne, ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
