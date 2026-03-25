Precipita con il paracadute in Sardegna | morto 51enne di Cremona

Un paracadutista di 51 anni di Cremona è morto oggi in Sardegna dopo un incidente durante un lancio. L’evento è avvenuto nel pomeriggio presso un campo volo nella località Is Paulis, nel sud dell’isola. La vittima è deceduta sul posto dopo aver precipitato con il paracadute. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Cremona, 25 marzo 2026 – È un 51enne di Cremona, Simone Bacchiega, il paracadutista che è deceduto oggi a Serdiana, nel sud Sardegna, al campo volo in località Is Paulis. Secondo le ricostruzioni la vittima ha perso il controllo del paracadute in fase d'atterraggio ed è precipitato al suolo, morendo. Nello specifico avrebbe effettuato un' i mprovvisa manovra di virata : questo movimento avrebbe causato un'anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente al suolo. Paracadutista esperto. La vittima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era arrivato questa mattina al campo in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita con il paracadute in Sardegna: morto 51enne di Cremona Articoli correlati Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud della SardegnaHa perso il controllo del paracadute in fase d’atterraggio ed è precipitato al suolo, morendo. Leggi anche: Cremona, precipita dalla piattaforma: morto operaio di 55 anni Una selezione di notizie su Precipita con il paracadute in Sardegna... Temi più discussi: Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud Sardegna; Precipita col paracadute in Sardegna: muore sul colpo il cremonese Simone Bacchiega; Calvisano, ultraleggero precipita in un campo: ferito il pilota. Precipita con il paracadute durante un lancio: muore un uomoUn paracadutista esperto, con centinaia di lanci all’attivo, è morto dopo essere precipitato a terra durante una discesa. L’uomo, 51 anni, non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell’incident ... linkoristano.it Precipita col paracadute, 51enne muore nel sud Sardegna(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - Ha perso il controllo del paracadute in fase d'atterraggio ed è precipitato al suolo, morendo. La vittima è un 51enne di Cremona. La tragedia è avvenuta a Serdiana, nel sud ... msn.com Precipita dal traliccio e muore: voleva rubare il rame – La ricostruzione Il dramma in Gallura: l’uomo, 28 anni, è caduto da 15 metri. Forse non era da solo - facebook.com facebook Colombia, precipita aereo militare: sale a 66 il bilancio delle vittime x.com