Intrecci di Comunità al Centro Malika | inclusione diritti e ascolto vero nel cuore di Avellino

L’evento “Intrecci di Comunità” al Centro Malika di Avellino offre uno spazio dedicato all’inclusione, al rispetto dei diritti e all’ascolto autentico delle esigenze della comunità. Un’occasione per rafforzare i legami sociali e promuovere valori di coesione in un contesto che valorizza la partecipazione attiva dei cittadini.

Tra formazione e Pride, il capoluogo prova a guardarsi in faccia e a costruire anticorpi sociali contro le discriminazioni Oggi, 27 gennaio 2026, nel cuore di Avellino, al Centro Malika, non è andato in scena il solito evento di quartiere. Intrecci di Comunità è stato un punto fermo messo in mezzo al rumore: persone, sedie spostate, mani che si stringono, una città che prova a guardarsi senza trucco. L’accoglienza è stata semplice, quasi domestica. Un gesto alla volta. Il tipo di attenzione che nei quartieri si è persa, e quando torna si sente. Poi il nodo vero: il Patto di Comunità. Un resoconto asciutto del lavoro fatto dal Centro Malika, presidio per la comunità LGBTQIA+ avellinese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

