Il ministro Daniela Santanchè potrebbe presentare le dimissioni nei prossimi giorni. Questa possibilità viene discussa dopo che il presidente del partito ha dichiarato che, se la premier glielo chiede, lei deve farlo. Tajani ha inoltre affermato che la questione dovrebbe essere risolta prima di lunedì. La situazione riguarda le recenti tensioni all’interno del governo e del partito di maggioranza.

«Ma si risolve prima di lunedì.». Antonio Tajani è convinto che Daniela Santanchè abbia le ore contate come ministro. Deve lasciare e lo farà a brevissimo. Perché «se la presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, devi farlo». Il vicepremier e segretario di Forza Italia attraversa a grandi falcate i corridoi di Montecitorio e scambia qualche parola con Il Messaggero. Si avvia all'uscita, giù per le scale. Tajani ha accusato il colpo della sconfitta referendaria. Una battaglia storica di Silvio Berlusconi, la separazione delle carriere di giudici e pm, il colpo di grazia alle "correnti di sinistra", è andata in fumo alle urne. Ad Arcore, nella famiglia del Cavaliere, l'hanno presa male e anche tra le truppe azzurre l'umore non è al massimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Santanchè verso le dimissioni. ?Tajani: «Se te lo chiede la premier devi farlo»

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