Le dichiarazioni di Antonio Tajani suggeriscono che Daniela Santanchè potrebbe lasciare il suo incarico da ministro prima di lunedì. Tajani ha affermato che se la premier chiede le dimissioni, devono essere presentate. La situazione si svolge in un contesto in cui si discute delle prossime mosse del governo e della durata della presenza di Santanchè nel suo ruolo.

«Ma si risolve prima di lunedì.». Antonio Tajani è convinto che Daniela Santanchè abbia le ore contate come ministro. Deve lasciare e lo farà a brevissimo. Perché «se la presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, devi farlo». Il vicepremier e segretario di Forza Italia attraversa a grandi falcate i corridoi di Montecitorio e scambia qualche parola con Il Messaggero. Si avvia all'uscita, giù per le scale. Tajani ha accusato il colpo della sconfitta referendaria. Una battaglia storica di Silvio Berlusconi, la separazione delle carriere di giudici e pm, il colpo di grazia alle "correnti di sinistra", è andata in fumo alle urne. Ad Arcore, nella famiglia del Cavaliere, l'hanno presa male e anche tra le truppe azzurre l'umore non è al massimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Santanchè, ore decisive. Pressing per le dimissioni. ?Tajani: «Se te lo chiede la premier devi farlo»

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