?Tajani | Dimissioni Santanchè? Se te lo chiede la premier devi farlo Si risolve prima di lunedì

Antonio Tajani ha affermato che, se la premier chiede le dimissioni di Daniela Santanchè, queste devono essere presentate, aggiungendo che la questione si risolverà prima di lunedì. Le sue parole suggeriscono una convinzione sulla fine dell’attuale incarico della ministra, senza indicare altri dettagli o motivazioni legate alla decisione.

«Ma si risolve prima di lunedì.». Antonio Tajani è convinto che Daniela Santanchè abbia le ore contate come ministro. Deve lasciare e lo farà a brevissimo. Perché «se la presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, devi farlo». Il vicepremier e segretario di Forza Italia attraversa a grandi falcate i corridoi di Montecitorio e scambia qualche parola con Il Messaggero. Si avvia all'uscita, giù per le scale. Tajani ha accusato il colpo della sconfitta referendaria. Una battaglia storica di Silvio Berlusconi, la separazione delle carriere di giudici e pm, il colpo di grazia alle "correnti di sinistra", è andata in fumo alle urne. Ad Arcore, nella famiglia del Cavaliere, l'hanno presa male e anche tra le truppe azzurre l'umore non è al massimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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