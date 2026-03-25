Dimissioni Santanchè Meloni verso la revoca e sfiducia dalle opposizioni

Il governo guidato dalla premier è al centro di una crisi politica dopo le dimissioni di un ministro importante. Le opposizioni hanno avviato una mozione di sfiducia, mentre il risultato delle consultazioni indica che il primo ministro è in bilico. Nei giorni scorsi, si sono susseguite tensioni tra i partiti di maggioranza e le forze di minoranza, con alcuni membri del governo che hanno espresso dubbi sulla stabilità dell’esecutivo.

Il Governo Meloni continua a perdere pezzi, e potrebbe presto perderne anche degli altri: dopo le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove (sottosegretario alla Giustizia) e di Giusi Bartolozzi (capo di gabinetto alla Giustizia), la premier ha chiesto un passo indietro alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. La quale ha risposto seccamente: “ Non mi dimetto “. La sconfitta al referendum sulla Giustizia segna la fase due del Governo: la premier intende epurare la squadra da chiunque abbia pendenze con la magistratura o possa, a qualsiasi titolo, rappresentare un problema politico. Per Meloni si tratta di un ritorno all’ identità legalitaria della destra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dimissioni Santanchè, Meloni verso la revoca e sfiducia dalle opposizioni Articoli correlati Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. La Russa preme, altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiduciaDaniela Santanché ha intenzione di resistere al pressing pubblico di Giorgia Meloni e non vuole dare spontaneamente le dimissioni da ministro del... Daniela Santanchè prova a difendersi, braccio di ferro con Giorgia Meloni e la maggioranza pensa alla sfiduciaDopo l’invito pubblico della presidente Giorgia Meloni a dimettersi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè continua a difendere il suo posto e... Contenuti utili per approfondire Dimissioni Santanchè Temi più discussi: Giustizia, Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Travaglio: Dimissioni Santanché? Meloni ha capito di avere un elettorato molto più legalitario di quanto pensasse; Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè: cosa succede ora al governo; Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste. Dimissioni Santanchè, Meloni verso la revoca e sfiducia dalle opposizioniGiorgia Meloni vuole le dimissioni di Daniela Santanchè e la ministra del Turismo resiste: Non mi dimetto. Che carte può giocare la premier ... quifinanza.it Dimissioni Santanchè: la Ministra prende posizione dopo l’invito della MeloniScossone al Governo con le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. Traballa Daniela Santanchè dopo le parole di Giorgia Meloni. newsmondo.it All’indomani della richiesta pubblica di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resiste ancora Daniela Santanchè: alle 10.00 arriva al ministero del Turismo. Come fosse un giorno qualsiasi. Lo aveva promesso ieri sera, 24 marzo, c - facebook.com facebook Santanchè, le news: pressing per le dimissioni, lei arriva al ministero. Depositata mozione sfiducia x.com