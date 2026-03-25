Conte e Schlein mozione di sfiducia su Santanché | lunedì alla Camera ‘

Lunedì alla Camera si terrà una discussione sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione contro la ministra Santanché. Dopo la sconfitta in aula, alcuni membri dell'opposizione hanno annunciato il loro addio, mentre altri continuano a sostenere la proposta di sfiducia. La vicenda riguarda le recenti contestazioni e le posizioni assunte dalla ministra in questione.

Dopo la sconfitta arrivano i primi addii ma l’opposizione rilancia con una mozione di sfiducia su Santanché. Prevista per lunedì la seduta alla Camera. Nel mirino di Conte e Schlein, dopo Bartolozzi e Delmastro, ora la ministra del Turismo e la leadership di Meloni All’indomani del Referendum, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloninon deve solo fare i conti con una amara, anzi amarissima, sconfitta ma anche con due perdite, forse tre. Il sottosegretario alla giustiziaAndrea Del Mastro Delle Vedovee la capo di gabinetto di Carlo NordioGiusi Bartolozzisi sono dimessi nella giornata di ieri, dopo settimane di polemiche e altarini scoperti. Due nomi che hanno riempito le cronache nazionali degli ultimi tempi e che hanno dato materiale in abbondanza alle argomentazioni dell’opposizione contro l’esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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