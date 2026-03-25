La ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni, affermando di averle accettate su richiesta del presidente del Consiglio. La decisione è arrivata dopo che il leader del partito di appartenenza aveva pubblicamente richiesto un cambio di incarico. La ministra ha dichiarato di aver obbedito all’indicazione senza ulteriori commenti.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è dimessa. Dopo il pressing di Giorgia Meloni, che ha chiesto pubblicamente un passo indietro all’esponente del suo stesso partito, Santanchè ha deciso di dimettersi. Così come fatto ieri da Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario alla Giustizia e capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. Santanchè spiega di aver deciso di dimettersi solo perché a chiederlo è la presidente del Consiglio, facendo capire di essere contraria a questa decisione. Con le dimissioni, Santanchè evita alla maggioranza l’imbarazzo del voto di sfiducia nei suoi confronti in Parlamento, che era già stato calendarizzato alla Camera per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Santanchè si è dimessa: “Obbedisco, lascio solo perché l’ha chiesto Meloni”

Articoli correlati

Cerno spiega perché Meloni ha chiesto le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè: "Nessuna ombra"Il giornalista Tommaso Cerno ha spiegato, nella sua striscia 2 di picche su Rai 2, qual è secondo lui la nuova strategia della premier Giorgia Meloni...

Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela SantanchèIl primo effetto tangibile della sconfitta referendaria, per il governo Meloni, è una serie di dimissioni a catena, che sta interessando l’esecutivo,...

Una selezione di notizie su Santanchè si è dimessa Obbedisco lascio...

Temi più discussi: Santanchè sotto assedio prova ancora a resistere: Il mio caso è diverso; Terremoto nel Governo: Giorgia Meloni chiede le dimissioni del ministro Santanchè; Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni ministra Santanchè; Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela Santanchè: Lo faccia per sensibilità istituzionale.

Daniela Santanchè si è dimessaTailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero ... leggo.it

Daniela Santanchè si è dimessa. Lettera a Giorgia Meloni: Il mio certificato penale è immacolatoDaniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. «Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di a ... gazzettadiparma.it

Il Movimento 5 Stelle annuncia di aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che è arrivata al Ministero - facebook.com facebook

Santanchè, mozione di sfiducia alla Camera da lunedì #santanchè x.com