Dopo ore di resistenza, la ministra del Turismo ha deciso di dimettersi, seguendo la richiesta della presidente del Consiglio. In una lettera rivolta alla premier, ha scritto di lasciare il suo incarico come auspicato e ha precisato di essere penalmente immacolata. La decisione è stata accolta dopo una lunga fase di incertezza, con la ministra che ha comunicato la sua scelta pubblicamente.

Daniela Santanchè si è dimessa. Dopo ore di resistenza, la ministra del Turismo ha dato seguito alla richiesta di fare un passo indietro arrivata (quasi) pubblicamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La decisione è stata ufficializzata dalla stessa ministra, che ha scritto una lettera indirizzata alla premier. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Daniela Santanchè si è dimessa: accolta la richiesta di Meloni. La lettera alla premier: “Lascio come hai auspicato. Io penalmente immacolata”

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