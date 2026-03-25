La parlamentare ha annunciato le sue dimissioni, affermando di essere abituata a pagare i propri e gli altri conti. Ha specificato che il suo certificato penale è immacolato e ha voluto sottolineare questa condizione. La decisione arriva dopo un periodo di attenta valutazione, senza riferimenti diretti a cause o motivazioni specifiche.

Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. «Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione», scrive Daniela Santanchè nella lettera inviata alla premier Meloni in cui tra l’altro dice: «Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio». « Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’On Delmastro che pure paga un prezzo alto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Santanchè si dimette: sono abituata a pagare i miei conti e quelli degli altri, il mio certificato penale immacolato

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