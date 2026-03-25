Il ministro del Turismo ha annunciato le sue dimissioni dopo che la premier aveva chiesto le sue dimissioni ieri sera. La decisione è stata comunicata ufficialmente, seguendo le indicazioni ricevute. La ministra ha commentato di essere abituata a pagare i propri conti e anche quelli degli altri, senza ulteriori precisazioni.

Alla fine, dopo la richiesta di dimissioni esternata dalla premier Giorgia Meloni ieri sera, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha lasciato l'incarico. E lo ha fatto con una lettera dal sapore amore. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Daniela Santanchè si dimette da ministro del Turismo: "Sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri"

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