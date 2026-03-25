La ministra del Turismo si è dimessa dopo aver ricevuto pressioni da Palazzo Chigi. La decisione è stata annunciata in seguito a un intervento del governo, che ha richiesto le sue dimissioni. La ministra aveva precedentemente dichiarato di essere abituata a pagare i propri conti e quelli degli altri. La sua partenza è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato del governo.

Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanché si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al referendum sulla Giustizia, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare «piazza pulita»: e così sono arrivate le dimissioni do Giusi Bartolozzi - capa di gabinetto del ministero della Giustizia - e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Con una nota, Palazzo Chigi asupicava, martedì sera, «che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanché». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Daniela Santanchè si è dimessa dopo il pressing di Palazzo Chigi: «Sono abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri»

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