Santanchè si dimette ma la tv generalista guarda dall'altra parte | il Tg2 la infila come terza notizia

Alle 18, un membro del governo annuncia le proprie dimissioni tramite una lettera in cui critica espressamente la premier. Nel frattempo, le principali emittenti televisive trasmettono le notizie: il programma pomeridiano “Vita in Diretta” non menziona l’evento, mentre il Tg2 inserisce la notizia come terza all’interno del telegiornale, arrivando con un ritardo rispetto all’annuncio.

Santanchè si dimette alle 18 con una lettera polemica che punta il dito su Meloni. Ma la tv generalista va avanti: Vita in Diretta ignora tutto, il Tg2 arriva in ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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