Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini tranne uno | Rinderknech che si volta dall'altra parte

Dopo la vittoria di Jasmine Paolini nella partita Italia-Francia della United Cup, la tennista italiana ha ricevuto il saluto da tutto il team francese, ad eccezione di Rinderknech, che ha scelto di ignorarla. Un gesto che ha attirato l’attenzione e sollevato curiosità sul rapporto tra i due atleti.

Macron criticato da tutti i fronti per la sua posizione sul Venezuela, Tutti i 40 corpi dell'incendio di Crans-Montana sono stati identificati, inclusi nove francesi, mentre la Francia continentale è paralizzata da un'improvvisa ondata di gelo. Il Venezuela resta nel ca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.