Santanchè si dimette la notizia arriva alla Camera e scatta l’applauso Lo stupore di Mulè | Pensavo fosse rivolto a me… – Video

Alla Camera dei Deputati, si è diffusa la notizia delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè, suscitando un applauso tra i parlamentari dell’opposizione. La comunicazione è arrivata durante la seduta, e tra i presenti si è verificato un momento di sorpresa, con il presidente della Camera che ha commentato in modo scherzoso, pensando che l’applauso fosse rivolto a sé.

Applauso dai banchi delle opposizioni in Aula alla Camera alla notizia delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè. “Non capivo, pensavo applaudiste me. poi ho visto le agenzie e ho capito”, ha detto il vicepresidente di turno Giorgio Mulè. Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. “Non vorrei essere il capro espiatorio del referendum” Il Csm dice no a Emiliano: non potrà fare il consigliere di Decaro. Senza un nuovo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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