Applaudite me? Il momento imbarazzante di Mulè mentre la Camera festeggia le dimissioni di Santanchè

Nella seduta del 25 marzo 2026, la Camera dei Deputati ha assistito a un momento di festa dopo l’annuncio delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè. Al termine della comunicazione, alcuni deputati hanno espresso applausi e entusiasmo, creando un clima di euforia tra i presenti. Il fatto ha suscitato diverse reazioni tra i parlamentari, con alcuni esponenti che hanno mostrato segni di approvazione.

Un boato di gioia ha attraversato l’Aula della Camera dei Deputati nel pomeriggio del 25 marzo 2026, quando le agenzie di stampa hanno battuto la notizia delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè. L’applauso scrosciante dei banchi dell’opposizione ha colto di sorpresa il vicepresidente di turno Giorgio Mulè, che inizialmente non aveva compreso la ragione di tale entusiasmo. “ Non capivo, pensavo applaudiste me. poi ho visto le agenzie e ho capito “, ha commentato con ironia Mulè, chiarendo l’origine della reazione dopo aver controllato il proprio telefono. La scena ha rappresentato il momento culminante di una giornata politicamente molto tesa, caratterizzata da scontri serrati tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Applaudite me?” Il momento imbarazzante di Mulè mentre la Camera festeggia le dimissioni di Santanchè Articoli correlati Daniela Santanchè si oppone alle dimissioni, lunedì 30 marzo la mozione di sfiducia alla CameraLa ministra Daniela Santanchè resiste alla richiesta di dimissioni, la mozione di sfiducia delle opposizioni alla Camera il 30 marzo. Dimissioni Santanchè, applausi delle opposizioni alla Camera. Lettera a Meloni: “Obbedisco”Si chiude con le dimissioni di Daniela Santanchè la giornata politica segnata da tensioni e pressing crescente sulla ministra del Turismo.