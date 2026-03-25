Nella giornata del 25 marzo 2026, la ministra ha annunciato le sue dimissioni durante una seduta alla Camera dei Deputati. Dopo la comunicazione, sono stati pronunciati alcuni applausi tra i presenti in aula. La notizia ha suscitato reazioni tra i parlamentari durante la sessione. La ministra non ha fornito dettagli sui motivi della decisione.

Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne (Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 La Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. In Aula alla Camera è partito l'applauso. Mulé: “Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho letto le agenzie”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di Santanchè

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