Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di Santanchè
Nella giornata del 25 marzo 2026, la ministra ha annunciato le sue dimissioni durante una seduta alla Camera dei Deputati. Dopo la comunicazione, sono stati pronunciati alcuni applausi tra i presenti in aula. La notizia ha suscitato reazioni tra i parlamentari durante la sessione. La ministra non ha fornito dettagli sui motivi della decisione.
Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne (Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 La Ministra Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. In Aula alla Camera è partito l'applauso. Mulé: “Pensavo stavate applaudendo me, ma poi ho letto le agenzie”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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