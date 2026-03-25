Il vicepremier Matteo Salvini ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti riguardo alle possibili dimissioni della ministra del Turismo. La questione è stata sollevata nel corso di una conferenza stampa, ma Salvini ha scelto di non commentare la situazione. La ministra non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Il vicepremier Matteo Salvini tira dritto e non risponde alle domande dei giornalisti in merito alle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il leader del Carroccio, al suo arrivo all’evento ‘Proteggere chi viaggia’ dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), che si tiene nella Sala della Protomoteca presso i musei Capitolini in Campidoglio, a Roma, si è limitato ad augurare “Buon lavoro” ai cronisti che lo incalzavano chiedendo la sua opinione sulla situazione di Santanchè, che nel frattempo, dopo la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da Giorgia Meloni dopo che anche Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi hanno lasciato i loro incarichi rispettivamente di sottosegretario alla Giustizia e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santanchè, Salvini non risponde ai giornalisti sulle possibili dimissioni della ministra

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