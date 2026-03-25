La ministra del Turismo è arrivata al ministero poco dopo le dieci del mattino. Durante l’ingresso, alcuni giornalisti le hanno chiesto se intendeva rassegnare le dimissioni, ma lei ha risposto semplicemente con un

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per "sensibilità istituzionale" arrivata ieri tramite una nota di Palazzo Chigi, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire "Buongiorno", scendendo dalla macchina con il telefono all'orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno. Intanto la sinistra non ha perso tempo per attaccarla. "Se Santanchè non si dimette, significa che si sente protetta da qualcuno: è il segno di un'arroganza di potere inaccettabile. A questo punto temo che la maggioranza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Daniela Santanchè arriva al ministero. I giornalisti le chiedono delle dimissioni, lei risponde: "Buongiorno"

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La ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo a via di Villa Ada dove l'attendono una mattinata e un pomeriggio di lavoro. A bordo di un'auto blu accompagnata dalla scorta è arrivata con più di mezz'ora di ritardo alle 10.05, rispetto all'ora - facebook.com facebook

La ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo. Non ha risposto alla domanda dei giornalisti sulle sue dimissioni. #ANSA x.com