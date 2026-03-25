Dimissioni nel governo Santanchè al ministero l’opposizione deposita la mozione di sfiducia – La diretta

A due giorni dal risultato del Referendum sulla giustizia, che ha bocciato la riforma proposta dal governo, si sono susseguite le dimissioni di un ministro e l’ingresso di un nuovo membro nel dicastero. Contestualmente, l’opposizione ha presentato una mozione di sfiducia contro il governo, mentre le tensioni all’interno della maggioranza continuano a essere visibili.

A due giorni dall’esito del Referendum sulla giustizia che ha decretato una sonora sconfitta per la riforma voluta dal governo Meloni non accennano a placarsi le tensioni interne alla maggioranza. Ieri sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Oggi i fari sono puntati sulla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla quale la stessa premier Meloni ha chiesto pubblicamente un passo indietro. Il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, nel dibattito al Senato, acceso come quello di Montecitorio, sottolinea la presa di posizione del capogruppo di FdI, Malan,... 🔗 Leggi su Open.online

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Giusi Bartolozzi è stata la capo gabinetto del ministero della Giustizia sotto Carlo Nordio per circa due anni, prima di rassegnare le dimissioni. In questo periodo è stata coinvolta in almeno due grossi scandali: https://fanpa.ge/26rfC - facebook.com facebook

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