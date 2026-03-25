Nel primo pomeriggio, la ministra del Turismo ha lasciato il ministero senza rilasciare dichiarazioni. I giornalisti presenti davanti all’edificio avevano chiesto se si sarebbe dimessa lunedì, ma non ha risposto alle domande. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali dimissioni o cambiamenti nel suo incarico. La situazione rimane senza commenti ufficiali da parte dell’interessata.

ROMA – La ministra del Turismo Daniela Santanchè è uscita nel primo pomeriggio dal ministero del Turismo. I cronisti assiepati dalla prima mattina davanti al ministero a via di Villa Ada hanno chiesto alla ministra: “Si farà sfiduciare lunedì?”, ma non c’è stata alcuna risposta. A quanto si apprende, Santanchè dovrebbe rientrare a breve al ministero. La ministra, tailleur beige e occhiali da sole, è arrivata alle 10.05 accompagnata dalla scorta. Mentre scendeva dall’auto blu stava parlando al telefono e ha fatto un cenno di saluto in direzione dei numerosi giornalisti che l’attendevano, a cui non ha rilasciato dichiarazioni. Sono in agenda appuntamenti di lavoro, alcuni dedicati all’organizzazione del Forum internazionale del Pet Tourism previsto a Roma e maggio, tanto che davanti al ministero sono arrivati vari taxi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Santanchè resta al ministero: non rilascia dichiarazioni sulle eventuali dimissioni

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A questo punto resta solo da capire chi sia meno incline alle dimissioni: Gravina o Santanchè. #Santanchè #Gravina #Italia x.com

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